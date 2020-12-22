Погода в Україні 23 грудня. Фото: glavcom.ua

https://racurs.ua/ua/n148136-mokryy-snig-ta-magnitna-burya-pogoda-v-ukrayini-23-grudnya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 23 грудня прогнозується холодною, переважатиме мінлива хмарність, на більшій частині території країни пройдуть дощі з мокрим снігом, місцями — значні опади, у північних та західних областях очікується налипання мокрого снігу, на дорогах утримається ожеледиця.

Вітер південно-західний, 5−11 м/с. У північних і центральних областях вночі прогнозується 2−8° морозу, вдень температура повітря складе 0−2° тепла. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

На заході температура повітря вночі складе 0−4° тепла, вдень стовпчики термометрів варіюватимуться в межах 5−6° вище нуля.

У східній частині вночі очікується 6−8° морозу, вдень температура повітря підніметься до 3−4° нижче нуля. На півдні країни вночі прогнозується 3−4° нижче нуля, вдень повітря прогріється до 0−2° тепла.

Погода в Києві 23 грудня — прогнозується мокрий сніг з дощем. Вночі повітря буде прохолодним і досягне позначки 4−5° нижче нуля, вдень очікується від 1° морозу до 1° тепла.

Погода в Харкові в найближчу добу очікується без опадів. Температура повітря вночі складе від 8° до 10° морозу, а вдень стовпчики термометра покажуть 2−4° нижче за Цельсієм.

Погодні умови в Одесі будуть вночі без опадів, вдень — сніг з дощем. Температура повітря вночі складе від 1° до 3° морозу, а вдень повітря прогріється до 2−4° вище нуля.

Погода у Львові завтра прогнозується вночі мокрий сніг, а вдень — дощ. Температурні показники будуть такими: уночі 0−2° тепла, а вдень — 5−7° вище нуля.

Погода в Карпатах прогнозується дощова. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть від 0° до 2° морозу, а вдень температура підніметься до 5° тепла.

Геомагнітна обстановка в Україні 23 грудня буде неспокійною, прогнозуються магнітні збурення, які посиляться ввечері.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що у новорічну ніч з 31 грудня на 1 січня прогнозують короткочасні дощі та мокрий сніг. На Новий рік морозної погоди не очікується.