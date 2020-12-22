Погода в Украине 23 декабря. Фото: glavcom.ua

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Ракурс

Погода в Украине 23 декабря прогнозируется холодной, будет преобладать переменная облачность, на большей части территории страны пройдут дожди с мокрым снегом, местами − значительные осадки, в северных и западных областях ожидается налипание мокрого снега, на дорогах удержится гололедица.

Ветер юго-западный, 5−11 м/с. В северных и центральных областях ночью прогнозируется 2−8° мороза, днем температура воздуха составит 0−2° тепла. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

На западе температура воздуха ночью составит 0−4° тепла, днем столбики термометров будут варьироваться в пределах 5−6° выше нуля.

В восточной части ночью ожидается 6−8° мороза, днем температура воздуха поднимется до 3−4°ниже нуля. На юге страны ночью прогнозируется 3−4° ниже нуля, днем воздух прогреется до 0−2° тепла.

Погода в Киеве 23 декабря — прогнозируется мокрый снег с дождем. Ночью воздух будет прохладным и достигнет отметки 4−5° ниже нуля, днем ожидается от 1° мороза до 1° тепла.

Погода в Харькове в ближайшие сутки ожидается без осадков. Температура воздуха ночью составит от 8° до 10° мороза, а днем столбики термометра покажут 2−4° ниже по Цельсию.

Погодные условия в Одессе будут ночью без осадков, днем — снег с дождем. Температура воздуха ночью составит от 1° до 3° мороза, а днем воздух прогреется до 2−4° выше нуля.

Погода во Львове — завтра ночью прогнозируется мокрый снег, а днем — дождь. Температурные показатели будут следующими: ночью 0−2° тепла, а днем — 5−7° выше нуля.

Погода в Карпатах прогнозируется дождливой. Столбики термометров в темное время суток покажут от 0° до 2° мороза, а днем температура поднимется до 5° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 23 декабря будет неспокойной, прогнозируются магнитные возмущения, которые усилятся вечером.

Ранее «Ракурс» сообщал, что в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января прогнозируют кратковременные дожди и мокрый снег. На Новый год морозной погоды не ожидается.