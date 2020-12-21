Погоду на Новый год в Украине спрогнозировали синоптики. Фото: Вести

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Ракурс

Погода в новогоднюю ночь в Украине прогнозируется типичная для предыдущих лет.

В ближайшие дни температурный режим в Украине существенно не изменится. Ночью ожидается от 0° до 5° мороза, в дневная температура воздуха составит около 0°. На востоке государства ночью прогнозируют лишь на востоке ночью 6−12° ниже нуля, а днем 1−6° мороза. Об этом 21 декабря сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислава Билыка.

Изменится погода в Украине уже с 23 декабря, когда с запада придет теплый воздух. До 26 декабря прогнозируют дожди и мокрый снег. В западных областях дождь 23 декабря, 24 декабря в центральных и северных, 25 декабря — в восточных регионах. На дорогах будет наблюдаться гололедица. Кроме того, прогнозируют порывы ветра 15−20 м/c. В эти дни будет довольно тепло: ночью 0−5° тепла, днем 3−8° тепла, на юге до 10° тепла.

На 3−5° температура воздуха в Украине снизится уже с 26 до 31 декабря. Днем столбики термометров будут показывать около 0°, а ночью прогнозируют 0−5° ниже нуля.

В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января прогнозируют кратковременные дожди и мокрый снег. На Новый год морозной погоды не ожидается.

Ранее сообщалось, что погода в декабре 2020 года будет на 1−1,5° теплее средних многолетних значений. Ожидается, что средняя месячная температура в декабре составит от 0° до 4° мороза, а на юге местами 1−3° выше нуля.