Погоду на Новий рік в Україні спрогнозували синоптики. Фото: Вести

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Погода у новорічну ніч в Україні прогнозується типова для попередніх років.

У найближчі дні температурний режим в Україні суттєво не зміниться. Вночі очікується від 0° до 5° морозу, в денна температура повітря складатиме близько 0°. На сході держави вночі прогнозують лише на сході вночі 6−12° нижче нуля, а денна 1−6° морозу. Про це 21 грудня повідомляє «РБК-Україна» із посиланням на начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Владислава Білика.

Зміниться погода в Україні вже з 23 грудня, коли із Заходу прийде тепле повітря. До 26 грудня прогнозують дощі та мокрий сніг. У західних областях дощитиме 23 грудня, 24 грудня у центральних та північних, 25 грудня — в східних регіонах. На дорогах спостерігатиметься ожеледиця. Крім того, прогнозують пориви вітру 15−20 м/c. В ці дні буде доволі тепло: вночі 0−5° тепла, вдень 3−8° тепла, на півдні до 10° тепла.

На 3−5° температура повітря в Україні знизиться вже з 26 до 31 грудня. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть близько 0°, а вночі прогнозують 0−5° нижче нуля.

У новорічну ніч з 31 грудня на 1 січня прогнозують короткочасні дощі та мокрий сніг. На Новий рік морозної погоди не очікується.

Раніше повідомлялося, що погода в грудні 2020 року буде на 1−1,5° теплішою середніх багаторічних значень. Очікується, що середня місячна температура в грудні становитиме від 0° до 4° морозу, а на півдні місцями 1−3° вище нуля.