Україна арештувала 32 судна за відвідування Криму. Фото: РІА "Новости"

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Іноземні судна, які заходили до окупованого Криму, арештувала Україна.

Прокуратура АР Крим та Севастополя встановила ще 32 судна, які незаконно заходили до анексованого півострова. На ці судна наклали арешт. Співробітники прокуратури спільно з Службою безпеки України розслідують кримінальне провадження за фактами порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію півострову та виїзду з неї (ст. 332−1 КК України). Про це 21 грудня повідомила прес-служба Офісу генерального прокурора.

Наголошується, що до українського бюро Інтерполу направлять запит для внесення цих суден до бази розшуку. Також планується направити запити до іноземних держав про міжнародну правову допомогу в арешті суден-порушників.

Як відомо, з липня 2014 року усі гавані Криму закриті для міжнародного судноплавства. Заходження суден під іноземним прапором до закритих морських портів на території окупованого півострова прокуратура кваліфікує як дії, що підривають суверенітет України та порушують норми національного законодавства. Такі порушення тягнуть за собою кримінальну відповідальність судновласників, операторів та капітанів суден.

Правоохоронці стверджують, що переважно до окупованого Криму заходять судна під прапорами РФ, а також Єгипту, Сирії та Лівану.

Нагадаємо, у вересні Україна наклала арешт на 65 російських літаків через порушення правил в’їзду і виїзду з анексованого Криму. Літаки російських авіакомпаній здійснювали авіарейси на півострів, хоча з березня 2014 року Україна закрила повітряний простір над окупованим півостровом у зв’язку з неможливістю здійснювати контроль над безпекою польотів.