Місія МВФ почала роботу в Україні. Фото: Zik

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Місія Міжнародного валютного фонду 21 грудня розпочала працювати в Україні для перегляду угоди співпраці Stand-by.

Пандемія коронавірусної хвороби COVID-19 змусила представників місії працювати у форматі онлайн-зв'язку. Представники НБУ, Офісу президента та Кабміну обговорюють основні економічні події з часу затвердження програми МВФ у червні та ключові питання її першого перегляду. Про це повідомив голова Національного банку України Кирило Шевченко на власній сторінці у Facebook.

Шевченко переконує, що Нацбанк продовжує обраний курс на режим інфляційного таргетування, гнучкий валютний курс, покращення корпоративного управління та зниження рівня непрацюючих кредитів. За словами очільника регулятора, українська сторона готова до роботи з місією МВФ. На цьому тижні буде проведена низка зустрічей з експертами місії.

Співпраця з МВФ — це беззаперечна основа для підтримки стабільності нашої країни у складні часи пандемії. Реалізація програми Stand-by дасть змогу забезпечувати макроекономічну стабільність, необхідну для впевненого та безперервного відновлення української економіки, — додав він.

Раніше повідомлялося, що представники МВФ працюватимуть у Києві з 21 по 23 грудня. Очікується, що місія обговорить із представниками української влади останні економічні події, а також заходи й реформи, необхідні для завершення першого перегляду угоди.