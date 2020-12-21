Миссия МВФ начала работу в Украине. Фото: Zik

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Миссия Международного валютного фонда 21 декабря начала работать в Украине для пересмотра соглашения сотрудничества Stand-by.

Пандемия коронавирусной болезни COVID-19 заставила представителей миссии работать в формате онлайн-связи. Представители НБУ, Офиса президента и Кабмина обсуждают основные экономические события со времени утверждения программы МВФ в июне и ключевые вопросы ее первого просмотра. Об этом сообщил председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко на собственной странице в Facebook.

Шевченко убеждает, что Нацбанк продолжает выбранный курс на режим инфляционного таргетирования, гибкий валютный курс, улучшение корпоративного управления и снижение уровня неработающих кредитов. По словам главы регулятора, украинская сторона готова к работе с миссией МВФ. На этой неделе будут проведены ряд встреч с экспертами миссии.

Сотрудничество с МВФ — это бесспорная основа для поддержания стабильности нашей страны в сложные времена пандемии. Реализация программы Stand-by позволит обеспечивать макроэкономическую стабильность, необходимую для уверенного и непрерывного восстановления украинской экономики, — добавил он.

Ранее сообщалось, что представители МВФ будут работать в Киеве с 21 по 23 декабря. Ожидается, что миссия обсудит с представителями украинской власти последние экономические события, а также меры и реформы, необходимые для завершения первого пересмотра соглашения.