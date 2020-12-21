Коронавирус в Великобритании. Фото: Карточный Домик: Европа

https://racurs.ua/n148090-kak-novyy-shtamm-koronavirusa-rasprostranyaetsya-v-velikobritanii-foto-karta.html

Ракурс

Из-за нового штамма коронавируса VUI-202012/01 Европа закрывается от Великобритании. Первые случаи нового более заразного и контагиозного коронавируса зафиксировали именно там.

В сети опубликовали фото из опустевшего Лондона, где сегодня, 21 декабря, введен максимальный, четвертый уровень эпидемиологической угрозы из-за появления нового, на 70% более заразного штамма коронавируса.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что ситуация с новым штаммом коронавируса «вышла из-под контроля». Мутировавший вирус распространяется очень быстро.

На данный момент мутация коронавируса сконцентрирована в юго-восточной части Великобритании, но она уже начала распространяться по всей стране.

Автомагистраль M56 на северо-западе Англии сообщает водителям, что все маршруты во Францию закрыты.

Напомним, в субботу, 19 декабря премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о том, что, согласно предварительным данным, новый вариант коронавируса может быть на 70% «заразнее». Летальность вируса пока не подтверждена.

Ранее «Ракурс» сообщал, что за пределами Британии уже обнаружили более 10 случаев нового штамма — в Дании, Нидерландах, Австралии и Италии.