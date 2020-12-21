Коронавірус у Великій Британії. Фото: Карточный Домик: Европа

https://racurs.ua/ua/n148090-yak-novyy-shtam-koronavirusu-poshyruietsya-u-brytaniyi-foto-karta.html

Ракурс

Через новий штам коронавірусу VUI-202012/01 Європа закривається від Великої Британії. Перші випадки нового більш заразного та контагіозного коронавірусу зафіксували саме там.

У мережі опублікували фото зі спорожнілого Лондона, де сьогодні, 21 грудня, введений максимальний, четвертий рівень епідеміологічної небезпеки через появу нового, на 70% більше заразного штаму коронавірусу.

Міністр охорони здоров’я Британії Метт Хенкок заявив, що ситуація з новим штамом коронавірусу «вийшла з-під контролю» влади. Мутований вірус розповсюджується дуже швидко.

Наразі мутація коронавірусу сконцентрована в південно-східній частині Великої Британії, але вона вже почала поширюватися по всій країні.

Автомагістраль M56 на північному заході Англії повідомляє водіям, що всі маршрути до Франції закриті.

Нагадаємо, в суботу, 19 грудня прем'єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон оголосив про те, що, за попередніми даними, новий варіант коронавірусу може бути на 70% «заразніший». Летальність вірусу наразі не підтверджена.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що за межами Британії вже виявили понад 10 випадків нового штаму — у Данії, Нідерландах, Австралії та Італії.