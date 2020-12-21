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Ракурс
Коронавірус у Великій Британії. Фото: Карточный Домик: Европа

Як новий штам коронавірусу поширюється у Британії (ФОТО, КАРТА)

21 гру 2020, 19:00
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Через новий штам коронавірусу VUI-202012/01 Європа закривається від Великої Британії. Перші випадки нового більш заразного та контагіозного коронавірусу зафіксували саме там.

У мережі опублікували фото зі спорожнілого Лондона, де сьогодні, 21 грудня, введений максимальний, четвертий рівень епідеміологічної небезпеки через появу нового, на 70% більше заразного штаму коронавірусу.

Спорожнілий Лондон. Джерело: Карточный Домик: ЕвропаСпорожнілий Лондон. Джерело: Карточный Домик: Европа

Міністр охорони здоров’я Британії Метт Хенкок заявив, що ситуація з новим штамом коронавірусу «вийшла з-під контролю» влади. Мутований вірус розповсюджується дуже швидко.

Спорожнілий Лондон. Джерело: Карточный Домик: Европа

Спорожнілий Лондон. Джерело: Карточный Домик: Европа

Наразі мутація коронавірусу сконцентрована в південно-східній частині Великої Британії, але вона вже почала поширюватися по всій країні.

Карта поширення нового штаму коронавірусу у Великій Британії. Джерело: Карточный Домик: Европа

Автомагістраль M56 на північному заході Англії повідомляє водіям, що всі маршрути до Франції закриті.

Усі маршрути до Франції закриті. Джерело: Карточный Домик: Европа


Нагадаємо, в суботу, 19 грудня прем'єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон оголосив про те, що, за попередніми даними, новий варіант коронавірусу може бути на 70% «заразніший». Летальність вірусу наразі не підтверджена.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що за межами Британії вже виявили понад 10 випадків нового штаму — у Данії, Нідерландах, Австралії та Італії.

Джерело: Ракурс


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