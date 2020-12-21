Виверження вулкану на Гавайський островах. Фото: about-planet

https://racurs.ua/ua/n148092-vulkan-kilauea-prokynuvsya-na-gavayah-opublikovani-yaskravi-foto-ta-video.html

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Виверження вулкану Кілауеа розпочалося на Гавайських острова. Востаннє цей вулкан вивергався у 2018 році й впродовж чотирьох місяців він зруйнував 700 будинків.

Явище почало спостерігатися у неділю, 20 грудня на найбільшому острові Гавайського архіпелагу. Приблизно через годину після початку виверження стався землетрус магнітудою 4,4. Незабаром за ним відбулися ще щонайменше сім землетрусів магнітудою від 2,5 до 2,7. Про це повідомила прес-служба Геологічної служби США.

Експерти прогнозують, що вулканічний попіл впаде на населені пункти Орала, Вуд-Веллі, Наалеху та Оушен-В'ю. Місцевих жителів закликають ховатися від попелу та не виходити на вулицю, бо він може пошкодити органи дихання і очі.

Нагадаємо, 13 грудня прокинувся вулкан Етна, який розташований на Сицилії. Він викидав попіл на висоту до 4,8 км над рівнем моря. Вулканічний попіл вкрив автомобілі, балкони, вулиці і тротуари в Катанії.