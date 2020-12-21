Извержение вулкана на Гавайских островах. Фото: about-planet

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Извержение вулкана Килауэа началось на Гавайских острова. Последний раз этот вулкан извергался в 2018 году и в течение четырех месяцев он разрушил 700 домов.

Явление начало наблюдаться в воскресенье, 20 декабря на крупнейшем острове Гавайского архипелага. Примерно через час после начала извержения произошло землетрясение магнитудой 4,4. Вскоре за ним последовали еще по меньшей мере семь землетрясений магнитудой от 2,5 до 2,7. Об этом сообщила пресс-служба Геологической службы США.

Эксперты прогнозируют, что вулканический пепел упадет на населенные пункты Орала, Вуд-Вэлли, Наалеху и Оушен-Вью. Местных жителей призывают прятаться от пепла и не выходить на улицу, потому что он может повредить органы дыхания и глаза.

Напомним, 13 декабря проснулся вулкан Этна, который расположен на Сицилии. Он выбрасывал пепел на высоту до 4,8 км над уровнем моря. Вулканический пепел покрыл автомобили, балконы, улицы и тротуары в Катании.