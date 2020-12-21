Акцию протеста против Шкарлета устроили студенты в Киеве. Фото:

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Акция протеста студентов началась 21 декабря у здания Офиса президента Украины в Киеве.

Студенческие парламенты нескольких вузов выступают против назначения Сергея Шкарлета министром образования. Ранее они обещали устроить митинги. Трансляцию акции протеста проводят украинские СМИ.

На странице «Движение сопротивления капитуляции» в Facebook отмечается, что в свое время Шкарлет был членом «Партии регионов» и получал награды от украинофоба Дмитрия Табачника.

Также сообщается, что новый министр образования якобы купил себе на университетские средства автомобиль за 60 тыс. долл. Упоминается и плагиат в его научных работах и то, что Шкарлет выступает за «переосмысление» ВНО и фактически его возможную отмену.

Напомним, 17 декабря Верховная Рада назначила министром образования исполняющего обязанности руководителя этого ведомства Сергея Шкарлета. Днем ранее парламентский комитет по вопросам образования не нашел голосов для поддержки кандидатуры Шкарлета. Студенческие организации ряда вузов пообещали устроить митинги из-за такого кадрового назначения.