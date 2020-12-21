Гендиректор «Укроборонпрома» Юрий Гусев. Фото: Укринформ»

https://racurs.ua/n148089-ukroboronprom-nachal-process-korporatizacii-predpriyatiy-koncerna-video.html

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В «Укроборонпроме» 21 декабря заявили о старте процесса корпоратизации предприятий.

Приказ о начале корпоратизации оборонного концерна подписал генеральный директор «Укроборонпрома» Юрий Гусев во время брифинга в Киеве. Подготовка к корпоратизации займет несколько месяцев. Об этом сообщалось в трансляции брифинга, которая проводилась на странице корпорации в Facebook.

Сегодня я хочу подписать исторический для нашего концерна приказ о начале корпоратизации, о преобразовании концерна в холдинги, эффективные системы, которые откроют возможность для привлечения финансов, новых технологий, внедрение эффективной прозрачной системы корпоративного управления, — подчеркнул чиновник.

Также в «Укроборонпроме» ожидают, что в течение периода подготовки к корпоратизации парламент одобрит проект закона № 3822 «Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса».

Напомним, государственный концерн «Укроборонпром» в 2021 году прекратит свое существование, поскольку его трансформируют в холдинговые компании, которые будут работать по принципам корпоративного управления.