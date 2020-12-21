Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Гендиректор «Укроборонпрому» Юрій Гусєв. Фото: «Укрінформ»

«Укроборонпром» почав процес корпоратизації підприємств концерну (ВІДЕО)

21 гру 2020, 17:44
999

В «Укроборонпромі» 21 грудня заявили про старт процесу корпоратизації підприємств.

Наказ про початок корпоратизації оборонного концерну підписав генеральний директор «Укроборонпрому» Юрій Гусєв під час брифінгу у Києві. Підготовка до корпоратизації займе кілька місяців. Про це повідомлялося в трансляції брифінгу, яка проводилася на сторінці корпорації в Facebook.

Сьогодні я хочу підписати історичний для нашого концерну наказ про початок корпоратизації, про перетворення концерну в холдинги, ефективні системи, які відкриють можливість для залучення фінансів, нових технологій, для впровадження ефективної прозорої системи корпоративного управління, — наголосив чиновник.

Також в «Укроборонпромі» очікують, що протягом періоду підготовки до корпоратизації парламент схвалить проект закону № 3822 «Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу».


Нагадаємо, державний концерн «Укроборонпром» у 2021 році припинить своє існування, оскільки його трансформують у холдингові компанії, які працюватимуть за принципами корпоративного управління.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів