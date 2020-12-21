Гендиректор «Укроборонпрому» Юрій Гусєв. Фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n148089-ukroboronprom-pochav-proces-korporatyzaciyi-pidpryiemstv-koncernu-video.html

Ракурс

В «Укроборонпромі» 21 грудня заявили про старт процесу корпоратизації підприємств.

Наказ про початок корпоратизації оборонного концерну підписав генеральний директор «Укроборонпрому» Юрій Гусєв під час брифінгу у Києві. Підготовка до корпоратизації займе кілька місяців. Про це повідомлялося в трансляції брифінгу, яка проводилася на сторінці корпорації в Facebook.

Сьогодні я хочу підписати історичний для нашого концерну наказ про початок корпоратизації, про перетворення концерну в холдинги, ефективні системи, які відкриють можливість для залучення фінансів, нових технологій, для впровадження ефективної прозорої системи корпоративного управління, — наголосив чиновник.

Також в «Укроборонпромі» очікують, що протягом періоду підготовки до корпоратизації парламент схвалить проект закону № 3822 «Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу».

Нагадаємо, державний концерн «Укроборонпром» у 2021 році припинить своє існування, оскільки його трансформують у холдингові компанії, які працюватимуть за принципами корпоративного управління.