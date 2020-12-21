Безпілотник. Фото: Naked science

https://racurs.ua/ua/n148088-probijky-zlitnou-smugou-vlashtuvav-bezpilotnyk-vid-boeing-foto-video.html

Ракурс

Boeing, відомий виробник літаків, створив безпілотний літальний апарат. Новітній Loyal Wingman приступив до «швидкісних пробіжок» по злітно-посадковій смузі.

Перший політ відбудеться вже в наступному році. Про це повідомляє Naked science.

Повідомляється, що ця модель безпілотника є однією з потенційно найбільш революційних розробок у сфері оборони за останні роки. Передбачається, що апарат буде отримувати інформацію від сусідньої пілотованої платформи через канал передачі даних. Таким чином він буде розширювати можливості літаків.



Зауважимо, що апарат уже виконав перші швидкісні пробіжки по злітно-посадковій смузі. В рамках тестів перевірили сам БПЛА і роботу пункту управління. Loyal Wingman успішно пройшов випробування на відразу декількох швидкостях — низькою, середньою і високою.





Конструктивно Loyal Wingman є малопомітним реактивним апаратом, оснащеним всього одним двигуном. Його довжина становить 11 метрів. Безпілотник побудували за модульним принципом — розміщувати корисне навантаження можна буде в змінних носових відсіках. У перспективі апарат може навчитися застосовувати різне озброєння.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що турецьких безпілотників Bayraktar TB2 («Байрактар») може стати більше в Україні. Міністерство оборони України має намір придбати до 12 турецьких комплексів. Кожен з них складається з чотирьох безпілотників і базової станції.