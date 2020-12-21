Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Безпілотник. Фото: Naked science

«Пробіжки» злітною смугою влаштував безпілотник від Boeing (ФОТО, ВІДЕО)

21 гру 2020, 17:11
999

Boeing, відомий виробник літаків, створив безпілотний літальний апарат. Новітній Loyal Wingman приступив до «швидкісних пробіжок» по злітно-посадковій смузі.

Перший політ відбудеться вже в наступному році. Про це повідомляє Naked science.


Повідомляється, що ця модель безпілотника є однією з потенційно найбільш революційних розробок у сфері оборони за останні роки. Передбачається, що апарат буде отримувати інформацію від сусідньої пілотованої платформи через канал передачі даних. Таким чином він буде розширювати можливості літаків.

Безпілотник. Фото: Naked scienceЗауважимо, що апарат уже виконав перші швидкісні пробіжки по злітно-посадковій смузі. В рамках тестів перевірили сам БПЛА і роботу пункту управління. Loyal Wingman успішно пройшов випробування на відразу декількох швидкостях — низькою, середньою і високою.

Конструктивно Loyal Wingman є малопомітним реактивним апаратом, оснащеним всього одним двигуном. Його довжина становить 11 метрів. Безпілотник побудували за модульним принципом — розміщувати корисне навантаження можна буде в змінних носових відсіках. У перспективі апарат може навчитися застосовувати різне озброєння.

Безпілотник. Фото: Naked scienceНагадаємо, раніше ми повідомляли, що турецьких безпілотників Bayraktar TB2 («Байрактар») може стати більше в Україні. Міністерство оборони України має намір придбати до 12 турецьких комплексів. Кожен з них складається з чотирьох безпілотників і базової станції.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів