Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Беспилотник. Фото: Naked science

«Пробежки» по взлетной полосе устроил беспилотник от Boeing (ФОТО, ВИДЕО)

21 дек 2020, 17:11
999

Boeing, известный производитель самолетов, создал беспилотный летательный аппарат. Новейший Loyal Wingman приступил к «скоростным пробежкам» по взлетно-посадочной полосе.

Первый полет состоится уже в следующем году. Об этом сообщает Naked science.

Сообщается, что эта модель беспилотника является одной из потенциально наиболее революционных разработок в сфере обороны за последние годы. Предполагается, что аппарат будет получать информацию от соседней пилотируемой платформы через канал передачи данных. Таким образом он будет расширять возможности самолетов.

Беспилотник. Фото: Naked science

Отметим, что аппарат уже выполнил первые скоростные пробежки по взлетно-посадочной полосе. В рамках тестов проверили сам БПЛА и работу пункта управления. Loyal Wingman успешно прошел испытания на сразу нескольких скоростях — низкой, средней и высокой.


Конструктивно Loyal Wingman представляет собой малозаметный реактивный аппарат, оснащенный всего одним двигателем. Его длина составляет 11 метров. Беспилотник построили по модульному принципу — размещать полезную нагрузку можно будет в сменных носовых отсеках. В перспективе аппарат может научиться применять разное вооружение.

Беспилотник. Фото: Naked science

Напомним, ранее мы сообщали, что турецких беспилотников Bayraktar TB2 («Байрактар») может стать больше в Украине. Министерство обороны Украины собирается приобрести до 12 турецких комплексов. Каждый из них состоит из четырех беспилотников и базовой станции.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров