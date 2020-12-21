Беспилотник. Фото: Naked science

https://racurs.ua/n148088-probejki-po-vzletnoy-polose-ustroil-bespilotnik-ot-boeing-foto-video.html

Ракурс

Boeing, известный производитель самолетов, создал беспилотный летательный аппарат. Новейший Loyal Wingman приступил к «скоростным пробежкам» по взлетно-посадочной полосе.

Первый полет состоится уже в следующем году. Об этом сообщает Naked science.

Сообщается, что эта модель беспилотника является одной из потенциально наиболее революционных разработок в сфере обороны за последние годы. Предполагается, что аппарат будет получать информацию от соседней пилотируемой платформы через канал передачи данных. Таким образом он будет расширять возможности самолетов.





Отметим, что аппарат уже выполнил первые скоростные пробежки по взлетно-посадочной полосе. В рамках тестов проверили сам БПЛА и работу пункта управления. Loyal Wingman успешно прошел испытания на сразу нескольких скоростях — низкой, средней и высокой.





Конструктивно Loyal Wingman представляет собой малозаметный реактивный аппарат, оснащенный всего одним двигателем. Его длина составляет 11 метров. Беспилотник построили по модульному принципу — размещать полезную нагрузку можно будет в сменных носовых отсеках. В перспективе аппарат может научиться применять разное вооружение.





Напомним, ранее мы сообщали, что турецких беспилотников Bayraktar TB2 («Байрактар») может стать больше в Украине. Министерство обороны Украины собирается приобрести до 12 турецких комплексов. Каждый из них состоит из четырех беспилотников и базовой станции.