Навальный звонил своему убийце из ФСБ. Фото: УП

https://racurs.ua/n148087-navalnyy-zvonil-svoemu-ubiyce-iz-fsb-opublikovana-zapis.html

Ракурс

Алексей Навальный, российский оппозиционер, опубликовал видеоролик под названием: «Я позвонил своему убийце. Он во всем признался».

В видео блогер утверждает, что перед публикацией расследования, в котором говорилось, что за его отравлением стоит группа сотрудников ФСБ, он поговорил по телефону с одним из них — Константином Кудрявцевым. Силовик фактически подтвердил, что Навального хотели убить. Об этом говорится в ролике, который опубликован в YouTube.

Издание The Insider расшифровало запись разговора и тоже опубликовало его в сети. Во время разговора Навальный представился помощником главы Совбеза РФ Николая Патрушева Максимом Устиновым и попросил его прояснить некоторые моменты, необходимые для доклада начальству. В разговоре говорилось, что Кудрявцеву поручили при очистке одежды от «Новичка» особое внимание уделить внутренней стороне трусов, куда якобы был помещен яд.

По словам Кудрявцева, жизнь Навальному спасли действия пилотов и атропин, который оперативно ему ввели медики. Также во время разговора вспомнили еще одного фигуранта — Василия Калашникова.

Сейчас я говорю абсолютно официально и направлю все соответствующие заявления. Мы знаем, что он сотрудник ФСБ. Сейчас вы услышите его голос. Любая фонографическая экспертиза подтвердит, что это он. А слов его достаточно, чтобы арестовать не только убийц, но и тех, кто помогал им скрыть следы преступления, — отметил Навальный.



Напомним, в совместном журналистском расследовании The Insider, Bellingcat и CNN, Der Spiegel и Ei pais говорится о том, что отравление Навального химической нервно-паралитическим ядом группы «Новичок» осуществили восемь сотрудников Федеральной службы безопасности РФ. Также российские спецы забрали все доказательства преступления уже после отправки Навального на лечение в Берлин.