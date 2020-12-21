Навальний телефонував своєму вбивці з ФСБ. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n148087-navalnyy-telefonuvav-svoiemu-vbyvci-z-fsb-opublikovano-zapys.html

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Олексій Навальний, російський опозиціонер, опублікував відеоролик під назвою: «Я подзвонив своєму вбивці. Він у всьому зізнався».

У відео блогер стверджує, що перед публікацією розслідування, в якому говорилося, що за його отруєнням стоїть група співробітників ФСБ, він поговорив по телефону з одним з них — Костянтином Кудрявцевим. Силовик начебто фактично підтвердив, що Навального хотіли вбити. Про це йдеться у ролику, який опублікований в YouTube.

Видання The Insider розшифрувало запис розмови й теж опублікувало його в мережі. Під час розмови Навальний представився помічником голови Радбезу РФ Миколи Патрушева Максимом Устиновим і попросив Кудрявцева прояснити деякі моменти, необхідні для доповіді начальству. У розмові йшлося, що Кудрявцеву доручили при очищенні одягу від «Новичка» особливу увагу приділити внутрішній стороні трусів, куди нібито було поміщено отруту.

За словами Кудрявцева, життя Навальному врятували дії пілотів та атропін, який оперативно йому ввели медики. Також під час розмови згадали ще одного фігуранта — Василя Калашникова.

Зараз я говорю абсолютно офіційно і направлю всі відповідні заяви. Ми знаємо, що він співробітник ФСБ. Зараз ви почуєте Його голос. Будь-яка Фонографічна експертиза підтвердить, що це він. А слів його достатньо, щоб заарештувати не тільки вбивць, а й тих, хто допомагав їм приховати сліди злочину, — зазначив Навальний.



Нагадаємо, у спільному журналістському розслідуванні The Insider, Bellingcat і CNN, Der Spiegel і Ei pais йдеться про те, що отруєння Навального хімічною нервово-паралітичною отрутою групи «Новичок» здійснили восьмеро співробітників Федеральної служби безпеки РФ. Також російські специ забрали всі докази злочину вже після відправки Навального на лікування до Берліна.