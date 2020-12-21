Вакцину від коронавірусу Pfizer-BioNTech схвалили в Євросоюзіhttps://racurs.ua/ua/n148086-vakcynu-vid-koronavirusu-pfizer-biontech-zatverdyly-v-ievrosouzi.htmlРакурс
Використання вакцини Pfizer-BioNTech на території ЄС схвалив європейський регулятор.
Європейське агентство з лікарських препаратів схвалило використання вакцини від коронавірусу, розробленої спільно компаніями Pfizer з США і BioNTech з Німеччини. Про це повідомила виконавча директорка агентства Емер Кук у понеділок, 21 грудня під час відеобрифінгу.
Для вакцини видано тимчасове реєстраційне посвідчення. Вона рекомендована для використання особам старше 16 років, — сказала вона.
Вакцина від COVID-19 розробки американського фармгіганта Pfizer і німецької біотехнологічної компанії BioNTech показала ефективність у 95%.
До кінця 2020 року планується виробити 50 млн доз цієї вакцини.
Нагадаємо, з 14 грудня в США почалася масова вакцинація від коронавірусу. Першою вакцину Pfizer-BioNTech отримала медсестра з Нью-Йорка Сандра.
Після початку масової вакцинації у Великій Британії та США зафіксували декілька випадків алергічних реакцій.