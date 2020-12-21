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Ракурс
Вакцина від коронавірусу. Фото: factor

Вакцину від коронавірусу Pfizer-BioNTech схвалили в Євросоюзі

21 гру 2020, 16:54
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Використання вакцини Pfizer-BioNTech на території ЄС схвалив європейський регулятор.

Європейське агентство з лікарських препаратів схвалило використання вакцини від коронавірусу, розробленої спільно компаніями Pfizer з США і BioNTech з Німеччини. Про це повідомила виконавча директорка агентства Емер Кук у понеділок, 21 грудня під час відеобрифінгу.

Для вакцини видано тимчасове реєстраційне посвідчення. Вона рекомендована для використання особам старше 16 років, — сказала вона.

Вакцина від COVID-19 розробки американського фармгіганта Pfizer і німецької біотехнологічної компанії BioNTech показала ефективність у 95%.

До кінця 2020 року планується виробити 50 млн доз цієї вакцини.


Нагадаємо, з 14 грудня в США почалася масова вакцинація від коронавірусу. Першою вакцину Pfizer-BioNTech отримала медсестра з Нью-Йорка Сандра.

Після початку масової вакцинації у Великій Британії та США зафіксували декілька випадків алергічних реакцій.

Джерело: Ракурс


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