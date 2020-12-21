У світі триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n148047-novyy-shtam-covid-19-vyyshov-z-pid-kontrolu-moz-velykoyi-brytaniyi.html

Ракурс

Епідемія коронавірусної хвороби COVID-19 продовжує підкидати людству неприємні «сюрпризи». У Великій Британії останнім часом активно поширюється новий штам коронавірусу, котрий, за попередніми даними, може бути значно більш заразним за «оригінал».

Міністр охорони здоров’я Великої Британії Метт Генкок заявив, що цей новий штам коронавірусу вже «вийшов з-під контролю». Про це Генкок повідомив в інтерв’ю SkyNews.

Новий штам COVID-19 вийшов з-під контролю, і люди повинні поводитися так, як ніби у них вже є вірус, особливо в районах Англії з найвищим рівнем обмежень, — наголосив чиновник.

За його словами, через стрімке поширення нового штаму уряду країни довелося активно вживати жорстких заходів, попри наближення періоду різдвяних свят. Він не виключає, що посилені заходи можуть діяти місяцями.

Це (новий штам —ред.) є величезною проблемою, доки ми не зможемо розпочати випуск вакцини для захисту людей. Це те, з чим ми зіткнемося в наступні пару місяців, — наголосив Генкок.

Він також звернув увагу на поширені британськими ЗМІ картини велетенських черг на вокзалах Лондона, через які жителі міста намагалися його залишити напередодні посилення карантину.

Такі дії співгромадян Генкок вважає «абсолютно безвідповідальною поведінкою».

У Лондоні та на південному сході Англії посилюються карантинні обмеження. Зокрема, жителям цих регіонів на Різдво буде заборонено зустрічатися з друзями і родичами. Також будуть закриті непродовольчі магазини, спортзали та перукарні.

Нагадаємо, нову мутацію коронавірусу виявили у ще кількох країнах Європи.