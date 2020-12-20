За відмову служити в російській армії кримчан жорстко покарали судовими вироками

Російська армія. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n148046-za-vidmovu-slujyty-v-rosiyskiy-armiyi-krymchan-jorstko-pokaraly-sudovymy-vyrokamy.html

Ракурс

Крим, окупований півострів, продовжує потерпати від режиму, який встановлює Російська Федерація. Протягом листопада правозахисники зафіксували два нових вироки, і три нові кримінальні справи за так зване ухилення від служби в Збройних силах Росії.

Одного з кримчан вже переслідували за цією статей у 2018 році. Про це йдеться у звіті Кримської правозахисної групи, опублікованої на сайті організації.

Повідомляється, що у Криму в листопаді зафіксували три нові кримінальні справи стосовно жителів Криму за ст. 328 КК РФ (Ухилення від служби в Збройних силах РФ) і два нових вироки, винесених за ст. 328 КК РФ, санкції якої передбачають покарання від штрафу в розмірі до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до позбавлення волі на строк до двох років.

Правозахисники зауважили, що одну з нових справ порушено стосовно Кирила Жданченко, якого вже переслідували за цією статтею у 2018 році. Всього на кінець листопада у Криму зафіксували 147 кримінальних справ за ухилення від служби у російській армії, які передано на розгляд в «суди» Криму. З них стосовно 142 осіб вже винесено вироки, ще п’ять справ знаходяться на стадії розгляду.

Наголосимо, що у жовтні в окупованому Криму шестеро осіб отримали вирок за відмову служити в російській армії. Також в жовтні було зафіксовано чотири нові кримінальні справи щодо кримчан за ст. 328 КК РФ.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ядерну зброю в окупованому Криму готується розмістити Російська Федерація. Про це заявив міністр оборони України Андрій Таран. Він додав, що підготовка Росією до розміщення ядерної зброї у Криму становить серйозну небезпеку для всієї Європи та цивілізованого світу.