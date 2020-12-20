Сонцестояння. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n148045-21-grudnya-svyatkuut-den-zymovogo-soncestoyannya.html

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21 грудня в Україні та світі відзначають День зимового сонцестояння. Зимове сонцестояння — це астрономічне явище, що відбувається, коли нахил осі обертання Землі у напрямку від Сонця приймає найбільше значення.

Максимальний кут нахилу земної осі відносно Сонця під час сонцестояння становить 23° 26′. Більш очевидно для мешканців Землі (особливо, у високих широтах) на зимове сонцестояння припадає найкоротший день та найдовша ніч року.

У різних культурах ця подія тлумачилася по-різному, але в більшості народів воно розцінювалося як відродження, у цей час влаштовували свята, зустрічі, ритуали та інші урочистості. Так, у слов’ян свято називали Коляда, а у німецьких народів — Йоль.

Також у цей день відбулося:

1846 — шотландський хірург Роберт Лістон уперше в Європі застосував анестезію під час хірургічної операції — провів ампутацію стегна пацієнтові Джеймсу Черчіллю під ефірним наркозом;

1898 — П'єр і Марія Кюрі відкрили радій;

1913 — у нью-йоркській газеті опублікований перший в історії кросворд, який склав Артур Вінн;

1937 — у Голлівуді відбулась прем'єра першого повнометражного мультфільму «Білосніжка та семеро гномів». Над 83-хвилинною стрічкою працювали 750 художників;

1984 — СРСР здійснив успішний запуск міжпланетної станції «Вега-2» для дослідження планет Сонячної системи;

1988 — дослідний зразок найбільшого діючого літака у світі Ан-225 «Мрія» здійснив перший політ;

1990 — біля станції метро «Лівобережна» відбулося офіційне відкриття постійного приміщення Київського театру драми та комедії на лівому березі Дніпра (у колишньому приміщенні кінотеатру «Космос»);

1991 — незалежність України визнали Азербайджан і Сьєрра-Леоне.

2007 — до Шенгенської зони увійшло ще 9 країн Європейського Союзу: Литва, Латвія, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Словенія, Угорщина і Мальта.

У цей день народилися:

1596 — Петро Могила, український політичний, церковний і освітній діяч України, святий;

1773 — Роберт Браун, шотландський ботанік, що відкрив «броунівський рух»;

1841 — Володимир Іконніков, український історик та педагог, професор;

1861 — Євген Чикаленко, український громадський діяч, агроном, землевласник, видавець, публіцист, меценат української культури;

1889 — Стефан Таранушенко, український мистецтвознавець, історик архітектури, музейник і педагог;

1914 — Іван Генералич, хорватський художник-примітивіст;

1917 — Генріх Белль, німецький письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури (1972);

1934 — Ігор Павлов, український авіабудівник, заступник генерального конструктора АНТК ім. О. К. Антонова;

1967 — Міхеіл Саакашвілі, 3-й президент Грузії;

1983 — Дарія Ткаченко, українська спортсменка, триразова чемпіонка світу з міжнародних шашок (2005, 2006, 2008 роки), дворазова чемпіонка Європи (2004 і 2006 роки).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Володимир і Олена Зеленські, президент та перша леді, прогулялися територією святкового містечка на вулиці Банковій у Києві. Президентське подружжя оглянуло резиденцію Святого Миколая, придбало кілька новорічних сувенірів та скуштували глінтвейн.