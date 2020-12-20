21 декабря праздник. Фото: Istock

https://racurs.ua/n148045-21-dekabrya-prazdnuut-den-zimnego-solncestoyaniya.html

Ракурс

21 декабря в Украине и мире отмечают День зимнего солнцестояния. Зимнее солнцестояние — это астрономическое явление, которое происходит, когда наклон оси вращения Земли в направлении от Солнца принимает наибольшее значение.

Максимальный угол наклона земной оси относительно Солнца во время солнцестояния составляет 23°26′. Для жителей Земли (особенно в высоких широтах) на зимнее солнцестояние приходится самый короткий день и самая длинная ночь в году.

В разных культурах это событие толковалось по-разному, но у большинства народов оно расценивалось как возрождение, устраивали праздники, встречи, ритуалы и другие торжества. Так, у славян праздник называли Коляда, а у германских народов — Йоль.

Также в этот день состоялось:

1846 — шотландский хирург Роберт Листон впервые в Европе применил анестезию во время хирургической операции — провел ампутацию бедра пациенту Джеймсу Черчиллю под эфирным наркозом;

1898 — Пьер и Мария Кюри открыли радий;

1913 — в нью-йоркской газете опубликован первый в истории кроссворд, который составил Артур Винн;

1937 — в Голливуде состоялась премьера первого полнометражного мультфильма «Белоснежка и семь гномов». Над 83-минутной лентой работали 750 художников;

1984 — СССР осуществил успешный запуск межпланетной станции «Вега-2» для исследования планет Солнечной системы;

1988 — опытный образец самого Ан-225 «Мрия» совершил первый полет;

1990 — возле станции метро «Левобережная» состоялось официальное открытие постоянного помещения Киевского театра драмы и комедии на левом берегу Днепра (в бывшем помещении кинотеатра «Космос»);

1991 — независимость Украины признали Азербайджан и Сьерра-Леоне.

2007 — в Шенгенскую зону вошли еще 9 стран Европейского Союза Литва, Латвия, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Словения, Венгрия и Мальта.

В этот день родились:

1596 — Петр Могила, украинский политический, церковный и образовательный деятель Украины, святой;

1773 — Роберт Браун, шотландский ботаник, открывший «броуновское движение»;

1841 — Владимир Иконников, украинский историк и педагог, профессор

1861 — Евгений Чикаленко, украинский общественный деятель, агроном, землевладелец, издатель, публицист, меценат украинской культуры;

1889 — Стефан Таранушенко, украинский искусствовед, историк архитектуры, музейник и педагог;

1914 — Иван Генералич, хорватский художник-примитивист;

1917 — Генрих Белль, немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе (1972)

1934 — Игорь Павлов, украинских авиастроителей, заместитель генерального конструктора АНТК им. О. К. Антонова;

1967 — Михеил Саакашвили, 3-й президент Грузии;

1983 — Дарья Ткаченко, Украинская спортсменка, трехкратная чемпионка мира по международным шашкам (2005, 2006, 2008 годы), двукратная чемпионка Европы (2004 и 2006 годы).

Напомним, ранее мы сообщали, что Владимир и Елена Зеленские, президент и первая леди, прогулялись по территории праздничного городка на улице Банковой в Киеве. Президентская чета осмотрела резиденцию Святого Николая, приобрела несколько новогодних сувениров и попробовала глинтвейн.