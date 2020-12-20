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Ракурс
21 декабря праздник. Фото: Istock

21 декабря празднуют День зимнего солнцестояния

20 дек 2020, 21:07
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21 декабря в Украине и мире отмечают День зимнего солнцестояния. Зимнее солнцестояние — это астрономическое явление, которое происходит, когда наклон оси вращения Земли в направлении от Солнца принимает наибольшее значение.

Максимальный угол наклона земной оси относительно Солнца во время солнцестояния составляет 23°26′. Для жителей Земли (особенно в высоких широтах) на зимнее солнцестояние приходится самый короткий день и самая длинная ночь в году.


В разных культурах это событие толковалось по-разному, но у большинства народов оно расценивалось как возрождение, устраивали праздники, встречи, ритуалы и другие торжества. Так, у славян праздник называли Коляда, а у германских народов — Йоль.

Также в этот день состоялось:

  • 1846 — шотландский хирург Роберт Листон впервые в Европе применил анестезию во время хирургической операции — провел ампутацию бедра пациенту Джеймсу Черчиллю под эфирным наркозом;
  • 1898 — Пьер и Мария Кюри открыли радий;
  • 1913 — в нью-йоркской газете опубликован первый в истории кроссворд, который составил Артур Винн;
  • 1937 — в Голливуде состоялась премьера первого полнометражного мультфильма «Белоснежка и семь гномов». Над 83-минутной лентой работали 750 художников;
  • 1984 — СССР осуществил успешный запуск межпланетной станции «Вега-2» для исследования планет Солнечной системы;
  • 1988 — опытный образец самого Ан-225 «Мрия» совершил первый полет;
  • 1990 — возле станции метро «Левобережная» состоялось официальное открытие постоянного помещения Киевского театра драмы и комедии на левом берегу Днепра (в бывшем помещении кинотеатра «Космос»);
  • 1991 — независимость Украины признали Азербайджан и Сьерра-Леоне.
  • 2007 — в Шенгенскую зону вошли еще 9 стран Европейского Союза Литва, Латвия, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Словения, Венгрия и Мальта.

В этот день родились:

  • 1596 — Петр Могила, украинский политический, церковный и образовательный деятель Украины, святой;
  • 1773 — Роберт Браун, шотландский ботаник, открывший «броуновское движение»;
  • 1841 — Владимир Иконников, украинский историк и педагог, профессор
  • 1861 — Евгений Чикаленко, украинский общественный деятель, агроном, землевладелец, издатель, публицист, меценат украинской культуры;
  • 1889 — Стефан Таранушенко, украинский искусствовед, историк архитектуры, музейник и педагог;
  • 1914 — Иван Генералич, хорватский художник-примитивист;
  • 1917 — Генрих Белль, немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе (1972)
  • 1934 — Игорь Павлов, украинских авиастроителей, заместитель генерального конструктора АНТК им. О. К. Антонова;
  • 1967 — Михеил Саакашвили, 3-й президент Грузии;
  • 1983 — Дарья Ткаченко, Украинская спортсменка, трехкратная чемпионка мира по международным шашкам (2005, 2006, 2008 годы), двукратная чемпионка Европы (2004 и 2006 годы).

Напомним, ранее мы сообщали, что Владимир и Елена Зеленские, президент и первая леди, прогулялись по территории праздничного городка на улице Банковой в Киеве. Президентская чета осмотрела резиденцию Святого Николая, приобрела несколько новогодних сувениров и попробовала глинтвейн.

Источник: Ракурс


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