За отказ служить в армии РФ крымчан жестко наказали судебными приговорами

Российская армия. Фото: Istock

https://racurs.ua/n148046-za-otkaz-slujit-v-armii-rf-krymchan-jestko-nakazali-sudebnymi-prigovorami.html

Ракурс

Крым, оккупированный полуостров, продолжает страдать от режима, который устанавливает Российская Федерация. В ноябре правозащитники зафиксировали два новых приговора, и три новых уголовных дела за так называемое уклонение от службы в Вооруженных силах России.

Одного из крымчан уже преследовали по этой статье в 2018 году. Об этом говорится в отчете Крымской правозащитной группы, опубликованной на сайте организации.

Сообщается, что в Крыму в ноябре зафиксировали три новых уголовных дела в отношении жителей Крыма по ст. 328 УК РФ (Уклонение от службы в Вооруженных силах РФ) и вынесли два новых приговора по ст. 328 УК РФ, санкции которой предусматривают наказание от штрафа в размере до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан до лишения свободы на срок до двух лет.

Правозащитники отметили, что одно из новых дел возбуждено в отношении Кирилла Жданченко, которого уже преследовали по этой статье. Всего на конец ноября в Крыму зафиксировали 147 уголовных дел за уклонение от службы в российской армии, они переданы на рассмотрение в «суды» Крыма. Из них в отношении 142 человек уже вынесены приговоры, еще пять дел находятся на стадии рассмотрения.

Отметим, что в октябре в оккупированном Крыму шесть человек получили приговор за отказ служить в российской армии. Также в октябре было зафиксировано четыре новых уголовных дел в отношении крымчан по ст. 328 УК РФ.

Напомним, ранее мы сообщали, что ядерное оружие в оккупированном Крыму готовится разместить Российская Федерация. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран. Он добавил, что подготовка Россией к размещению ядерного оружия в Крыму представляет серьезную опасность для всей Европы и цивилизованного мира.