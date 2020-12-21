В мире продолжается эпидемия коронавируса, фото:

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Эпидемия коронавирусной болезни COVID-19 продолжает подбрасывать человечеству неприятные «сюрпризы». В Великобритании в последнее время активно распространяется новый штамм коронавируса, который, по предварительным данным, может быть значительно более заразным, чем «оригинал».

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что этот новый штамм коронавируса уже «вышел из-под контроля». Об этом Хэнкок сообщил в интервью SkyNews.

Новый штамм COVID-19 вышел из-под контроля, и люди должны вести себя так, как будто у них уже есть вирус, особенно в районах Англии с самым высоким уровнем ограничений, — подчеркнул чиновник.

По его словам, из-за стремительного распространения нового штамма правительству страны пришлось активно принимать жесткие меры, несмотря на приближение периода рождественских праздников. Он не исключает, что усиленные меры могут действовать месяцами.

Это (новый штамм — ред.) является огромной проблемой, пока мы не сможем начать выпуск вакцины для защиты людей. Это то, с чем мы столкнемся в последующие пару месяцев, — подчеркнул Хэнкок.

Он также обратил внимание на распространенные британскими СМИ картины гигантских очередей на вокзалах Лондона, через которые жители города пытались его оставить накануне усиления карантина.

Такие действия сограждан Хенкок считает «абсолютно безответственным поведением».

В Лондоне и на юго-востоке Англии усиливаются карантинные ограничения. В частности, жителям этих регионов на Рождество будет запрещено встречаться с друзьями и родственниками. Также будут закрыты непродовольственные магазины, спортзалы и парикмахерские.

Напомним, новую мутацию коронавируса обнаружили в еще нескольких странах Европы.