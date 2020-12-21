Випав з 14-го поверху — в РФ загинув учений, який розробляв вакцину від коронавірусу

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Російський біолог Олександр Каганський, котрий «працював над вакциною від коронавірусу», загинув внаслідок падіння з вікна багатоповерхівки. 45-річного ученого знайшли мертвим у Санкт-Петербурзі 19 грудня.

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу через вбивство вченого-біолога у Калінінському районі Петербурга. Як пишуть ЗМІ Росії, у суботу в поліцію надійшло повідомлення про те, що з вікна 14-го поверху випав напівроздягнений чоловік. На його тілі виявили ножові поранення. Згодом стало відомо, що загиблим виявився Каганський.

Російський «MK» повідомив, що академік «розробляв вакцину проти коронавірусу» та загинув «за дивних обставин», пише Daily mail.

Він працював в лабораторіях Петербурга, Вашингтона, Единбурга, а також очолював Центр геномної і регенеративної медицини Далекосхідного федерального університету у Владивостоці.

За попередніми даними, вчений зупинився в квартирі у свого знайомого. Російські правоохоронці вже затримали нібито підозрюваного у вбивстві, який стверджує, що вчений вчинив самогубство.

Нагадаємо, смерть Каганського — це восьмий летальний випадок в РФ, пов’язаний з коронавірусом. Раніше кілька російських COVID-пацієнтів випали з вікон лікарень. Родини жертв припускають, що інфіковані відчували суїцидальні думки від медпрепаратів, що використовуються під час лікування COVID-19 в Росії.