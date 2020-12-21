Бойовики на Донбасі полонили сержанта ЗСУ, фото — Мілітарний портал

https://racurs.ua/ua/n148084-boyovyky-na-donbasi-polonyly-serjanta-zsu-foto.html

Ракурс

Бойовики на Донбасі полонили сержанта Збройних сил України. Сепаратистські ЗМІ повідомили про затримання молодшого сержанта 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Олександра Пупка.

Як повідомили окупанти, українського військового затримали ще 17 грудня поблизу окупованого населеного пункту Слов’яносербськ в Луганській області.

Спостерігачами розкрито пересування військовослужбовця ЗСУ в напрямку позицій «народної міліції «ЛНР» недалеко від населеного пункту Слов’яносербськ. Старший наглядового посту забезпечив безпечний підхід українського бійця до наших позицій. Без застосування зброї порушника затримали і доставили у відділення військової комендатури, де надали першу медичну допомогу, провели огляд, — цитує слова начальника управління так званої міліції ЛНР Яна Лещенко «Новинарня».

СепарЗМІ назвали вік, посаду та місце народження Пупка. Молодший сержант — 1991 року народження, народився в селі Немовичі Сарнинського району Рівненщини. У 14-й бригаді перебуває на посаді командира відділення розвідувального взводу мотопіхотного батальйону.

Прикметно, що з дня затримання 17 грудня, як передають окупанти, до брифінгу російських пропагандистів, пройшло чотири дні.

Прес-центр штабу операції Об'єднаних сил по обіді 21 грудня визнав, що військовий ЗСУ перебуває на тимчасово окупованій території Луганщини.

У бригаді поки що не реагували на інцидент, про який повідомили бойовики.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що 17 грудня Україні передали понівечене тіло військовослужбовця 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, який помер на тимчасово окупованій території. Військового задушили, на його тілі виявлені значні синці та садна.