Погода на 22 грудня. Фото: Istock

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Погода в Україні 22 грудня очікується прохолодна та переважно похмура, у деяких регіонах пройдуть снігопади та дощі. Температура повітря вдень прогріється до +5°.

Вдень стовпчики термометрів покажуть від −5° до +5°. Ночі цієї доби будуть прохолодними, очікуються заморозки. Вітер обіцяють північно-східний 5−10 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 22 грудня буде морозною, без опадів. Вночі повітря буде прохолоднішим та сягне відмітки −4°, вдень очікується 0°.

Погода в Харкові у найближчу добу очікується сонячною, без опадів. Температура повітря вночі складе від −4° до −9°, а вдень стовпчики термометра не піднімуться вище нуля, температура повітря складе −4°.

Погодні умови в Одесі будуть сонячними, без опадів. Температура повітря вночі складе від −2 до −4° морозу, а вдень повітря прогріється до +1° вище нуля.

Погода у Львові завтра прогнозується дощова, але тепла. Температурні показники будуть такими: уночі −1…+1° тепла, а вдень — 3−5° вище нуля.

Погода в Карпатах 22 грудня прогнозується тепла, регіон накриють дощі. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть від 0° до −2° морозу, а вдень температура підніметься до +5° тепла за Цельсієм.





Геомагнітна обстановка в Україні 22 грудня прогнозується спокійна. Можливі незначні магнітні збурення, які посиляться ввечері.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що погода в грудні 2020 року буде на 1−1,5° теплішою середніх багаторічних значень. Водночас місячна кількість опадів становитиме 32−82 мм, в на Закарпатті та в горах Криму — до 108−132 мм, що є в межах середніх багаторічних значень.