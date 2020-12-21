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Погода в Карпатах 22 грудня прогнозується тепла, регіон накриють дощі. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть від 0° до −2° морозу, а вдень температура
підніметься до +5° тепла за Цельсієм.
Геомагнітна обстановка в Україні 22 грудня прогнозується спокійна. Можливі незначні магнітні збурення, які посиляться ввечері.
Погода на 22 грудня. Фото: Istock
Дощі на заході та сніг на сході — погода в Україні на 22 грудня (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n148083-doschi-na-zahodi-ta-snig-na-shodi-pogoda-v-ukrayini-na-22-grudnya-karta.htmlРакурс
Погода в Україні 22 грудня очікується прохолодна та переважно похмура, у деяких регіонах пройдуть снігопади та дощі. Температура повітря вдень прогріється до +5°.
Вдень стовпчики термометрів покажуть від −5° до +5°. Ночі цієї доби будуть прохолодними, очікуються заморозки. Вітер обіцяють північно-східний 5−10 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.
Погода в Києві 22 грудня буде морозною, без опадів. Вночі повітря буде прохолоднішим та сягне відмітки −4°, вдень очікується 0°.
Погода в Харкові у найближчу добу очікується сонячною, без опадів. Температура повітря вночі складе від −4° до −9°, а вдень стовпчики термометра не піднімуться вище нуля, температура повітря складе −4°.
Погодні умови в Одесі будуть сонячними, без опадів. Температура повітря вночі складе від −2 до −4° морозу, а вдень повітря прогріється до +1° вище нуля.
Погода у Львові завтра прогнозується дощова, але тепла. Температурні показники будуть такими: уночі −1…+1° тепла, а вдень — 3−5° вище нуля.
Погода в Карпатах 22 грудня прогнозується тепла, регіон накриють дощі. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть від 0° до −2° морозу, а вдень температура
підніметься до +5° тепла за Цельсієм.
Геомагнітна обстановка в Україні 22 грудня прогнозується спокійна. Можливі незначні магнітні збурення, які посиляться ввечері.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що погода в грудні 2020 року буде на 1−1,5° теплішою середніх багаторічних значень. Водночас місячна кількість опадів становитиме 32−82 мм, в на Закарпатті та в горах Криму — до 108−132 мм, що є в межах середніх багаторічних значень.
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