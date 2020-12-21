Нардеп Андрій Деркач. Фото: Глеб Гаранич

https://racurs.ua/ua/n148082-kryminalne-provadjennya-proty-nardepa-derkacha-zareiestruvav-ofis-genprokurora.html

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Кримінальне провадження проти народного депутата Андрія Деркача зареєстрував Офіс генерального прокурора.

Провадження відкрите за заявою «Центру протидії корупції» про ймовірне вчинення Деркачем державної зради та втручання у діяльність державного діяча. У жовтні ЦПК звернувся до ОГП із заявами про злочин депутатів Деркача та Дубінського, які на прес-конференції заявляли про необхідність розслідувати корупцію Джо Байдена. Уряд США офіційно назвав депутата Деркача російським агентом. Про це 21 грудня повідомляє «Центр протидії корупції» із посиланням на Офіс генпрокурора.

У ЦПК нагадали, що спершу у Венедіктової відмовилися відкривати справу проти нардепів, але згодом Печерський райсуд зобов’язав ОГП відкрити відповідне провадження. Наразі справа вже відкрита.

Також проти Деркача порушили справу за фактом ймовірного втручання у роботу державних діячів, оскільки той через Окружний адміністративний суд Києва намагається зобов’язати Міністерство закордонних справ надіслати ноту протесту США.

Раніше повідомлялося, що сторінку народного депутата Андрія Деркача у Facebook видалили за втручання у президентські вибори в Сполучених Штатах Америки.