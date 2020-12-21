До передчасної смерті може привести постійне вживання ультрапереробленої їжі. Фото: pogliad

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Ракурс

Ультраперероблена їжа, така як чипси, страви швидкого приготування, ковбаса і газовані напої, може призводити до 58% збільшення ризику смерті від серцевої недостатності.

Вчені також дійшли висновку, що в середньому такий раціон харчування підвищує ризик передчасної смерті на 26%, пише «Популярная механика».

Багато вчених загострюють свою увагу на цукрі в складі таких продуктів, однак у новому дослідженні говорять про загальну шкоду, а також про те, що проблеми зі здоров’ям від перероблених харчових продуктів можуть бути викликані самою обробкою і зберіганням, які змінюють структуру їжі.

У своєму дослідженні вчені вивчали дієтичні звички та здоров’я 22 тис. людей протягом восьми років.

Вони виявили, що ті люди, які регулярно споживали продукти з високим ступенем переробки (14,6% від усього раціону харчування) на 26% частіше стикалися з передчасною смертю. Крім того, було виявлено, що такі продукти збільшують ризик смерті від серцево-судинних захворювань на 58%.

Як раніше було доведено, частково такі показники пов’язані з високим вмістом цукру і холестерину в цих продуктах.

Однак автор роботи епідеміолог Аугусто Ді Кастельнуово каже, що надлишок цукру є причиною лише 40% смертей, а ось промислова обробка може впливати на інші випадки.

Для продовження терміну придатності та поліпшення смаку продукти піддаються обробці різними хімічними елементами, які сприяють процесам, пов’язаними із запаленням.

Вони також можуть привести до втрати поживних речовин у самій їжі. Шкоди можуть завдати й промислові хімікати, які використовуються для створення пластикових упаковок.

Наша ідея полягає в тому, що важливу роль відіграє сама промислова переробка, здатна викликати глибокі зміни в структурі та складі поживних речовин продукту, — коментують автори роботи.

Вчені радять витратити час на приготування обіду замість того, щоб розігрівати контейнер у мікрохвильовці.