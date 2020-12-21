Танці харківських курсанток під російський шансон почали розслідувати. Фото: osvita.ua

https://racurs.ua/ua/n148080-tanci-harkivskyh-kursantok-pid-rosiyskyy-shanson-pochaly-rozsliduvaty-video.html

Ракурс

Танці харківських курсанток під пісню російської групи «Воровайки», яка у своїх музичних творах висловлює антиукраїнську позицію, спричинили справжній скандал.

Раніше у мережах ТікТок та Telegram з’явилося відео, на якому п’ятеро дівчат у формі курсантів танцюють під пісню «Наколочки». Не виключено, що танці знімали у казармі. На відео звучить уривок зі словами: «Я хорошая такая маменькина деточка, просто вся в татуировках милая студенточка. Наколочки-наколочки, гоп татуировочки».

Ситуація із виникненням скандального відео вже розслідується.

У соціальних мережах з’явилося відео, на якому дівчата у формі курсантів, ймовірно поліцейського вишу, танцюють під музичне супроводження російського шансону. Із зазначеного факту призначено службове розслідування, — повідомляється на сайті Харківського національного університету внутрішніх справ.

Як відомо, російський жіночий гурт «Воровайки» співає у стилі шансон. Після Революції гідності репертуар цих музикантів поповнився антиукраїнськими композиціями.

Нагадаємо, російський гурт «Воровайки» в лютому 2019 року планував провести концерт у Києві у Жовтневому палаці, розташованому на вулиці Героїв Небесної сотні. У грудні 2019 року СБУ повідомила, що учасницям гурту заборонено в’їзд на територію України.