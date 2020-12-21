Танцы харьковских курсанток под русский шансон начали расследовать. Фото: osvita.ua

https://racurs.ua/n148080-tancy-harkovskih-kursantok-pod-rossiyskiy-shanson-nachali-rassledovat-video.html

Ракурс

Танцы харьковских курсанток под песню российской группы «Воровайки», которая в своих музыкальных произведениях выражает антиукраинскую позицию, привели к настоящему скандалу.

Ранее в сетях «Тикток» и Telegram появилось видео, на котором пять девушек в форме курсантов танцуют под песню «Наколочки». Не исключено, что танцы снимали в казарме. На видео звучит отрывок со словами: «Я хорошая такая маменькина деточка, просто вся в татуировках милая студентка. Наколочки-наколочки, гоп татуировочки».

Ситуация с возникновением скандального видео уже расследуется.

В социальных сетях появилось видео, на котором девушки в форме курсантов, вероятно полицейского вуза, танцуют под музыкальное сопровождение русского шансона. По указанному факту назначено служебное расследование, — сообщается на сайте Харьковского национального университета внутренних дел.

Как известно, российская женская группа «Воровайки» поет в стиле шансон. После Революции достоинства репертуар этих музыкантов пополнился антиукраинскими композициями.

Напомним, российская группа «Воровайки» в феврале 2019 года планировал провести концерт в Киеве в Октябрьском дворце, расположенном на улице Героев Небесной сотни. В декабре 2019 года СБУ сообщила, что участницам группы запрещен въезд на территорию Украины.