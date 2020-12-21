Выплаты ФОПам. Фото: Cлово і діло

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Выплаты предпринимателям, которые должны помочь бизнесу во время карантина, начнут выплачивать уже 21 декабря. Большинство предпринимателей получат государственную помощь еще до конца года.

Почти 300 тыс. заявок на получение пособия по будущим усилением карантинных мероприятий будет удовлетворено до конца недели. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Сообщается, что 300 тыс. это более 90% от всех заявок, поступивших за прошедшую неделю через приложение «Дія». Отмечается, что выплаты получат 710 тыс. ФЛП и субъектов хозяйствования, а произойдет это до 8 января.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль напомнил, что до 31 декабря продолжается прием заявок на выплату единовременной материальной помощи гражданам и бизнесу.

В Пенсионный фонд уже передали средства для 280 тыс. заявок. Сегодня, согласно постановлению, первый день, когда мы начинаем выплаты людям, — сказал он.



В свою очередь министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что ежедневно поступает по 40−50 тыс. заявок от ФЛП и субъектов хозяйствования. Правительство надеется, что большинство предпринимателей получит финансовую поддержку до конца 2020-го.

Напомним, ранее мы сообщали, что помочь бизнесу на карантине призваны два закона, которые вступили в силу 10 декабря. Физические лица-предприниматели в Украине смогут получить по 8 тыс. грн, а также списывать налоговые долги в 3060 грн.