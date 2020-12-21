Татаров отошел от дел, пока его дело расследуют в НАБУ

Олег Татаров, фото: МВД

https://racurs.ua/n148078-tatarov-otoshel-ot-del-poka-ego-delo-rassleduut-v-nabu.html

Ракурс

Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров приостановил свои служебные обязанности. Заявление он написал после того, как сегодня, 21 декабря, посещал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Татаров заявил, что посетил бюро по собственной инициативе — там сейчас расследуют дело с его участием. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на Михаила Подоляка — советника главы Офиса президента Андрея Ермака.

По словам Подоляка, это заявление Татаров написал из-за «существенного общественного резонанса» для «предотвращения любых манипулятивных трактовок» и чтобы не допустить конфликта интересов.

Подоляк отметил, что Татаров будет защищаться как частное лицо.

Советник Ермака добавил, что озвученые предварительные обвинения в отношении Татарова относятся к периоду его работы в частном бизнесе, задолго до того, как он занял пост в Офисе президента.

Подоляк рассказал, что Татаров будет защищаться как частное лицо. Он отметил, что обязанности Татарова пока переданы другому должностному лицу.

Татарова НАБУ подозревает в причастности к фальсификации оценочной экспертизы объектов недвижимости в столичных жилых комплексах, которые были предметом обмена между Нацгвардией и застройщиком.

Напомним, Татаров заявляет, что дело против него сфальсифицировано, а само оно якобы является местью со стороны главы НАБУ Артема Сытника, которого заместитель Ермака критиковал.