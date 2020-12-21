Олег Татаров, фото: МВС

https://racurs.ua/ua/n148078-tatarov-vidiyshov-vid-sprav-poky-yogo-spravu-rozsliduut-u-nabu.html

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Заступник глави Офісу президента Олег Татаров призупинив свої службові обов’язки. Заяву він написав після того, як сьогодні, 21 грудня, сходив до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Татаров заявив, що відвідав бюро з власної ініціативи — там наразі розслідують справу за його участю. Про це повідомляє видання «Українська правда» з посиланням на Михайла Подоляка — радника глави Офісу президента Андрія Єрмака.

За словами Подоляка, цю заяву Татаров написав через «істотний суспільний резонанс» для «уникнення будь-яких маніпулятивних трактувань» та щоб не допустити конфлікту інтересів.

Подоляк зазначив, що Татаров захищатиметься як приватна особа.

Радник Єрмака додав, що озвучені попередні звинувачення щодо Татарова стосуються періоду його роботи в приватному бізнесі, задовго до того, як він обійняв посаду в Офісі президента.

Подоляк розповів, що Татаров буде захищатися як приватна особа. Він зазначив, що обов’язки Татарова наразі передані іншій посадовій особі.

Татарова НАБУ підозрює в причетності до фальсифікації оціночної експертизи об'єктів нерухомості в столичних житлових комплексах, які були предметом обміну між Нацгвардією та забудовником.

Нагадаємо, Татаров заявляє, що справу проти нього сфальсифіковано, а сама вона є нібито помстою з боку очільника НАБУ Артема Ситника, котрого заступник Єрмака критикував.