Татаров прийшов у НАБУ. Фото: Vladimir Bugaenko

https://racurs.ua/ua/n148076-tatarov-pryyshov-u-nabu-dlya-vruchennya-pidozry-video.html

Ракурс

Заступник глави Офісу президента Олег Татаров прийшов до НАБУ за повісткою про виклик.

Він був у супроводі адвокатів. Про це повідомляє журналіст Олег Новіков у своєму телеграм-каналі.

Вийшовши з будівлі Антикорупційного бюро, Татаров заявив, що справа проти нього сфальсифіковано, а інформація про спроби НАБУ вручити йому підозра ще в п’ятницю — неправдива.

Заступник голови ОП сказав, що він весь час перебував на робочому місці та ніхто з НАБУ його не шукав.

На час слідства Татаров переклав свої обов’язки співробітника Офісу президента, щоб уникнути маніпуляцій і розмов про те, що президент або сам Татаров впливає на слідство.

Також заступник голови сказав, що активізація НАБУ в цій справі — це помста глави бюро Артема Ситника за критику Татарова на його адресу.

Нагадаємо, слідство підозрює Татарова в тому, що він причетний до надання хабаря за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у справі про заволодіння 81 млн грн Нацгвардії. Зокрема, за допомогою хабара заступник директора експертно-криміналістичного центру занизив різницю між ринковою вартістю житлових комплексів більше, ніж у 11 разів.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що до Олега Татарова, заступника голови Офісу президента України, 18 грудня приходили детективи Антикорупційного бюро. Вони намагалися вручити йому підозру, але всередину НАБУ їх не пустили.