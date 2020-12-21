Татаров пришел в НАБУ. Фото: Vladimir Bugaenko

https://racurs.ua/n148076-tatarov-prishel-v-nabu-dlya-vrucheniya-podozreniya-video.html

Ракурс

Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров пришел в НАБУ за повесткой о вызове.

Он был в сопровождении адвокатов. Об этом сообщает журналист Олег Новиков в своем телеграм-канале.

Выйдя из здания Антикоррупционного бюро, Татаров заявил, что дело против него сфальсифицировано, а информация про попытки НАБУ вручить ему подозрение ещё в пятницу — неправдивая.

Замглавы ОП сказал, что он всё время находился на рабочем месте и никто из НАБУ его не искал.

На время следствия Татаров переложил свои обязанности сотрудника ОП во избежание манипуляций и разговоров о том, что президент или сам Татаров влияет на следствие.

Также замглавы заявил, что активизация НАБУ по его делу — это месть главы бюро Артема Сытника за критику Татарова в его адрес.

Напомним, следствие подозревает Татарова в том, что он причастен к оказанию взятки за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн. грн Нацгвардии. В частности, с помощью взятки замдиректора экспертно-криминалистического центра занизил разницу между рыночной стоимостью жилых комплексов в более чем 11 раз.

Ранее «Ракурс» сообщал, что к Татарову, заместителю главы Офиса президента Украины, 18 декабря приходили детективы Антикоррупционного бюро. Они пытались вручить ему подозрение, но внутрь НАБУ их не пустили.