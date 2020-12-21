Взяла кредит и скрылась — сотрудницу ГБР разыскивают коллекторы

ГБР. Фото: Резонанс

https://racurs.ua/n148074-vzyala-kredit-i-skrylas-sotrudnicu-gbr-razyskivaut-kollektory.html

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Сотрудница Территориального бюро расследований, расположенного в Мелитополе, оформила кредит и указала номера телефонов своих соседей.

После взятия кредита она его решила не возвращать, поэтому коллекторы «донимают» соседей женщины. Об этом сообщает «РИА Мелитополь».

Отметим, что соседи сотрудницы ГБР утверждают, что она мошенническим путем завладела их номерами телефонов, и указала их при оформлении кредита. По их словам, она задолжала она почти 30 тыс. грн. Возвращать деньги женщина не спешит, а поэтому коллекторы начали «терроризировать» ее соседей. Они утверждают, что жаловались на нее в ТУ ГБР в Мелитополе, однако на жалобу не ответили.

В теруправлении ГБР заявили, что женщина действительно работала в ГБР с октября 2019 года по 1 декабря 2020 года, однако теперь она не состоит в штате. Ее уволили. В ТУ ГБР в Мелитополе также отметили, что четыре анонимные жалобы по поводу невыплаченного экс-сотрудницей кредита им поступали, однако после увольнения этой сотрудницы указанные обращения были рассмотрены в соответствии с законодательством.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Одесской области у жителя Измаила, который не выплатил долги государству, конфисковали все имущество и выставили его на продажу в системе электронных торгов СЕТАМ. Одним из лотов оказалась его овчарка. Собаку выставили на аукцион, оценив ее стоимость в 500 грн. За нее боролись четыре претендента, однако только один из них внес гарантийный взнос в 25 грн и автоматически стал победителем торгов.