Гладковскому-младшему вручили подозрение о злоупотреблении влиянием

https://racurs.ua/n148073-gladkovskomu-mladshemu-vruchili-podozrenie-o-zloupotreblenii-vliyaniem.html

Ракурс

По делу Олега Гладковского Антикоррупционная прокуратура и бюро 21 декабря вручили подозрение сыну экс-заместителя секретаря СНБО Игорю Гладковскому.

Речь идет об эпизоде, который был опубликован журналистами «Бигус.Инфо» перед выборами президента 2019 года. НАБУ не называет фамилию фигуранта, однако, по информации инсайдеров нескольких СМИ, речь идет именно об Игоре Гладковском.

НАБУ и САП сообщили о подозрении в получении 950 тыс. грн гражданину, «обеспечивающему влияние на принятие решения гендиректором госкомпании „Укрспецэкспорт“».

Подозреваемый вместе с дургими граданами реализовали коррупционную схему по поставке товаров неизвестного происхождения предприятиям «Укроборонпрома» с использованием ООО «Оптимумспецдеталь» и других субъектов хозяйствования, — сообщило НАБУ.

Детективы подозревают, что за время действия схемы поставлено товаров на 165 млн грн, при этом в бюджет не поступило более 49 млн грн, из которых 25,77 млн — налог на добавленную стоимость, 23,57 млн — налог на прибыль.

В САП добавили, что этот эпизод выделили в отдельное производство.