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Геннадий Кернес умер от осложнений коронавируса, фото: «Магнолия-ТВ»
Когда тело Кернеса привезут в Харьков, рассказали в мэрии (ВИДЕО)https://racurs.ua/n148072-kogda-telo-kernesa-privezut-v-harkov-rasskazali-v-merii-video.htmlРакурс
Тело Геннадия Кернеса, мэра Харькова, который недавно умер вследствие обострения проблем со здоровьем, вызванного заболеванием коронавирусной болезнью COVID-19, привезут в город самолетом из Берлина сегодня, 21 декабря, ориентировочно в 19.00.
Похороны Кернеса состоятся 23 декабря, в этот день в городе будет объявлен траур. Об этом заявил секретарь горсовета Харькова Игорь Терехов.
Он добавил, что в связи с этими событиями, 23 декабря будет частично закрыта главная улица Харькова — Сумская.
Попросим водителей воздержаться от приезда в центральной части города. Движение к кладбищу, от Благовещенского собора, по улице Сумской, до 16.00 будет частично перекрыта Сумская, — отметил он.
Детали по перекрытию улиц должны впоследствии быть опубликованы.
В сентябре Кернеса, состояние здоровья которого значительно ухудшилось, самолетом отвезли на лечение в Германию. Однако 17 декабря стало известно, что несмотря на усилия медиков, Кернес умер.
Отпевать его будут в Свято-Благовещенском кафедральном соборе.
Будут выполнены все службы, литургия, — отметил Терехов. — Мы попросили, чтобы это была ранняя служба, поскольку захоронение позднее 15 часов на кладбище уже более проблематично из-за пасмурной погоды и ранней темноты.
Похоронить Кернеса должны на Втором городском кладбище Харькова, где похоронены выдающиеся харьковчане.
Напомним, в «Слуге народа» предложили установить Кернесу памятник.
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