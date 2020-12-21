Языковой закон. Фото: glavcom

https://racurs.ua/n148070-28-slug-vo-glave-s-bujanskim-i-dubinskim-predlagaut-reviziu-yazykovogo-zakona-v-radu-vnesli.html

Ракурс

С 16 января 2021 года все заведения обслуживания в Украине обязаны предоставлять услуги и информацию на государственном языке.

Вместе с тем сегодня, 21 декабря, нардепы от «Слуги народа» зарегистрировали законопроект, которым предлагается штрафы отменить и «не плодить доносчиков».

По их мнению, не стоит требовать от тех, кто платит налоги, обязательство обслуживать клиентов на украинском языке.

Требование с переходом сферы услуг на украинский язык прописано в ст. 30 закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», принятого в конце каденции пятого президента Петра Порошенко.

Действие документа не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

Соответствующий документ вступил в силу еще в июле прошлого года, однако некоторые его нормы, в том числе один из самых жестких — обязательное обслуживание клиентов на украинском языке, начали действовать не сразу, ведь для этого предусмотрен переходный период.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень напомнил, что с 16 января, в Украине в сфере обслуживания потребителей имеют использовать исключительно государственный язык.

Исключение — если клиент обращается к представителю услуг не на украинском языке, то и персональное обслуживание может быть на языке, приемлемым для обоих.

Наказывать за обслуживание не на украинском можно будет не раньше, чем через полтора года. Сумма штрафа — от 5 тис. 100 грн до 11 тис. 900 грн. Штрафовать смогут без решения суда.

Я не хочу никого пугать штрафами или карательными мерами, они на самом деле не является приоритетом в нашей деятельности. Я за то, чтобы граждане Украины, начиная с 16 января знали, что их права защищены в части получения информации или услуг на украинским языке, — говорит Тарас Кремень.



Напомним, Максим Бужанский в ноябре 2019 года зарегистрировал законопроект, целью которого было продлить возможность преподавания в средней школе на русском в сентябре 2023 года (вместо предусмотренного 2020 года).

Уже в декабре нардеп пошел еще дальше и предложил приостановить действие действующего закона к наработке полностью нового документа.