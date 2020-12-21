Коронавирус в Киеве. Фото:pravda.com

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Ракурс

Коронавирус в Киеве продолжает активно распространяться. За прошедшие сутки, 20 декабря, в столице были зафиксированы еще 673 случаев коронавирусной болезни COVID-19, в том числе 21 — среди медиков.

Госпитализировали за сутки 47 пациентов. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об этом в видеообращении.

Среди новых случаев коронавируса в Киеве:

402 женщин в возрасте от 20 до 86 лет;

247 мужчин в возрасте от 20 до 90 лет;

12 девочек в возрасте от 2 до 16 лет;

53 мальчика в возрасте от двух месяцев до 16 лет.

Больше всего новых случаев заболевания зафиксировали в таких районах столицы:

Дарницком — 210 случаев;

Днепровском — 141 случай;

Деснянском — 70 случаев.

Умерли за сутки 10 больных, выздоровели — 564 человека. В больницы столицы госпитализировали 47 пациентов.

Сейчас на стационарном лечении в медучреждениях столицы находятся 1 тыс. 996 больных COVID-19, среди них 19 детей.

Из них 1 тыс. 61 пациент находится в тяжелом состоянии. 1 тыс. 319 человек получает кислородную поддержку, к аппаратам ИВЛ подключен 28 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях составляет более 48%.

В Киеве от коронавируса умирает больше мужчин, чем женщин. Из 1 тыс. 723 летальных случаев от начала пандемии в столице умерли 952 мужчины и 771 женщина. Самая высокая смертность среди людей 65 лет, отметил Кличко.

По его словам, врачи отмечают, что среди тех, у кого возникают осложнения и больные, поздно обратившиеся за медицинской помощью.

А у нас, к сожалению, много случаев, когда люди неделю занимаются самолечением. И сами назначают себе препараты, которые могут осложнить болезнь. В том числе и антибиотики. Но врачи отмечают, что антибиотики не помогают при лечении COVID-19. Потому что это вирусная инфекция. А вирусную пневмонию лечат не так, как бактериальную, — сказал мэр.

Принимая решение о назначении антибиотиков больному коронавирусом, врач должен учесть состояние пациента и результаты специфических анализов крови.

Антибиотик «на всякий случай» при COVID-19 опасен! Следует помнить об этом, — заявил Виталий Кличко.

Ранее «Ракурс» сообщал, что за прошедшие сутки, 20 декабря, официально зафиксированы 6 тыс. 545 новых случаев этого заболевания, что значительно меньше, чем за 19 декабря, когда обнаружили 8 тыс. 325 инфицированных.