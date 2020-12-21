В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n148051-koronavirus-v-ukraine-kolichestvo-novyh-sluchaev-umenshilos-infografika.html

Ракурс

Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться. За прошедшие сутки, 20 декабря, официально зафиксированы 6 тыс. 545 новых случаев этого заболевания, что значительно меньше, чем за 19 декабря, когда обнаружили 8 тыс. 325 инфицированных.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Отмечается, что среди новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 — 292 ребенка и 236 медиков.

Больше всего новых случаев коронавируса 20 декабря зафиксировали в таких регионах:

Киеве — 673;

Одесской области — 651;

Днепропетровской области — 598;

Запорожской области — 570;

Киевской области — 456.

Госпитализировали за сутки 1 тыс. 766 человек. В настоящее время на COVID-19 в Украине официально болеют более 368 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные сервиса СНБО по отслеживанию эпидемии COVID-19.

Коронавирус за сутки унес жизни 80 человек, выздоровели — 5 тыс. 106 больных.

За сутки проведены 26 тыс. 839 тестирований на COVID-19.

За все время эпидемии COVID-19 в Украине:

зафиксированы 970 тыс. 993 случая коронавируса;

выздоровели 586 тыс. 268 человек;

умерли 16 тыс. 665 больных.

Напомним, в Великобритании недавно зафиксировали новый, вероятно более заразный, штамм коронавируса. В правительстве страны заявляют, что это штамм уже «вышел из-под контроля».