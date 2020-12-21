Министр обороны взял к себе в советники журналиста-критика

https://racurs.ua/n148050-ministr-oborony-vzyal-k-sebe-v-sovetniki-jurnalista-kritika.html

Ракурс

Министр обороны Андрей Таран возьмет к себе в советники критически настроенного к Минобороны журналиста Юрия Бутусова.

Такое решение принято по результатам встречи с Тараном. Бутусов написал на своей странице в Фейсбук, что ему предложили четыре должности: начальника управления нормативно-методического обеспечения и мониторинга недвижимости и земель Минобороны; начальника одного из управлений департамента военно-технической политики; начальника директората информационной политики; внештатного советника министра обороны.

Бутусов согласился на последнюю позицию, у него не будет собственного кабинета и его работа будет бесплатной. Советник министра на общественных началах освещать проблемы некомпетентности и коррупции в министерстве и Вооруженных силах.

Причиной такого приглашения на работу через Фейсбук Бутусов считает свои публикации на темы обороны и госбезопасности.

Есть большой резонанс в руководстве страны. Предлагая мне должности, министр признал объективность и справедливость моей критики и хотел бы, чтобы я учитывал в своей работе позицию министерства и тем самым помог бы организовать правильную информационную политику, — написал Бутусов.



В начале декабря между Минобороны и журналистом начался обмен острыми заявлениями. Сначала Минобороны предложило должность своем критику, тот назвал условия, при которых пойдет на сотрудничество, обнародовал программу действий. Но ведомство прекратило общаться с ним. Впоследствии в Минобороны заявили, что не нашли вакансий «уровня его амбиций и компетенций», а также сравнили планы Бутусова с наполеоновскими.

Бутусов обвинил Минобороны и сообщил, что будет подавать в суд и требовать официальных извинений.

Министр обороны взял к себе в советники журналиста критика