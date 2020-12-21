Міністр оборони візьме до себе у радники журналіста-критика

https://racurs.ua/ua/n148050-ministr-oborony-vzyav-do-sebe-u-radnyky-jurnalista-krytyka.html

Ракурс

Міністр оборони Андрій Таран візьме до себе у радники критично налаштованого до Міноборони журналіста Юрія Бутусова.

Таке рішення ухвалено за результатами зустрічі з Тараном. Бутусов написав на своїй сторінці у Фейсбук, що йому запропонували чотири посади: начальника управління нормативно-методичного забезпечення та моніторингу нерухомості та земель Міноборони; начальника одного з управлінь департаменту військово-технічної політики; начальника директорату інформаційної політики; позаштатного радника міністра оборони.

Бутусов погодився на останню позицію, у нього не буде власного кабінету і його робота буде безкоштовною. Радник міністра на громадських засадах висвітлюватиме проблеми некомпетентності та корупції в міністерстві і Збройних силах.

Причиною такого запрошення на роботу через Фейсбук Бутусов вважає свої публікації на теми оборони і держбезпеки.

Це має великий резонанс в керівництві країни. Пропонуючи мені посади, міністр визнав обʼєктивність і справедливість моєї критики і хотів би, щоб я враховував у своїй роботі позицію міністерства і тим самим допоміг би організувати правильну інформаційну політику, — написав Бутусов.



На початку грудня між Міноборони і журналістом розпочався обмін гострими заявами. Спочатку Міноборони запропонувало посаду своєму критику, той назвав умови, за яких піде на співпрацю, оприлюднив програму дій. Але відомство припинило спілкуватися з ним. Згодом Міноборони заявили, що не знайшли вакансій для «рівня його амбіцій і компетенцій», а також порівняли плани Бутусова з наполеонівськими.

Бутусов звинуватив Міноборони і повідомив, що подаватиме до суду і вимагатиме офіційних вибачень.