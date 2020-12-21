В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n148051-koronavirus-v-ukrayini-kilkist-novyh-vypadkiv-zmenshylasya-infografika.html

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Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. За минулу добу, 20 грудня, офіційно зафіксовано 6 тис. 545 нових випадків цього захворювання, що значно менше, ніж за 19 грудня, коли виявили 8 тис. 325 інфікованих.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про це на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук.

Зазначається, що серед нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 — 292 дитини та 236 медиків.

Найбільше нових випадків коронавірусу 20 грудня зафіксували в таких регіонах:

Києві — 673;

Одеській області — 651;

Дніпропетровській області — 598;

Запорізькій області — 570;

Київській області — 456.

Госпіталізували за добу 1 тис. 766 осіб. Наразі на COVID-19 в Україні офіційно хворіють понад 368 тис. осіб. Про це свідчать дані сервісу РНБО з відстеження епідемії COVID-19.

Коронавірус за добу забрав життя 80 осіб, одужали — 5 тис. 106 хворих.

За добу здійснено 26 тис. 839 тестувань на COVID-19.

За весь час епідемії COVID-19 в Україні:

зафіксовано 970 тис. 993 випадки коронавірусу;

одужали 586 тис. 268 осіб;

померли 16 тис. 665 хворих.

Нагадаємо, у Великій Британії нещодавно зафіксували новий, ймовірно більш заразний, штам коронавірусу. В уряді країни заявляють, що це штам вже «вийшов з-під контролю».