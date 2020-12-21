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Ракурс
У Порошенко предложили законодательно запретить подачу воды в Крым

У Порошенко предложили законодательно запретить подачу воды в Крым

21 дек 2020, 14:17
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Подавать воду в Крым до деоккупации полуострова предложили запретить в партии «Европейская солидарность».

В законе № 4526, который зарегистрировал в Раде нардеп Алексей Гончаренко, запрещается водоснабжение в Крым до восстановления суверенитета Украины над Крымским полуостровом и прилегающими водами Черного и Азовского морей.

Гончаренко в пояснительной записке сообщил, что хотя в Крыму усиливается водный кризис, но информация в открытом доступе свидетельствует, что собственные водные ресурсы Крыма составляют примерно 910 млн. куб. м. в год, а в засушливые годы — до 430 млн. куб. м.

Согласно данным госучета водопользования, на питьевые и бытовые нужды ежегодно тратят 101−105 млн. куб. м воды. То есть их можно обеспечить собственными ресурсами, — утверждает нардеп.

Гончаренко утверждает, что на самом деле вода нужна оккупантам для развития промышленности и военных баз, поскольку РФ продолжает увеличивать количество техники и военных на полуострове.


Очевидно, что подача воды приведет к дальнейшей милитаризации региона, — говорится в законопроекте.

Гончаренко в телеграм-канале прокомментировал свою законодательную инициативу: Украине нужно установить ограничение по водоснабжению в Крым и оно может осуществляться лишь при условии восстановления государственного суверенитета Украины над Крымским полуостровом.

Источник: Ракурс


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