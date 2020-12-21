Увеличение расходов на офис Зеленского объяснили в Минфине

Марченко. Фото: Громадське

https://racurs.ua/n148069-uvelichenie-rashodov-na-ofis-zelenskogo-obyasnili-v-minfine.html

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Бюджет на 2021 год предусматривает увеличение расходов на Офис президента на 33%. Почему депутаты проголосовали за такое решение, и не направили деньги на медицину, объяснил министр финансов Сергей Марченко.

По его словам, объем цифр не сопоставим с потребностями, о которых идет речь. Об этом он рассказал в интервью «Суспільному».

Марченко рассказал, что если финансирование Офиса президента увеличили на несколько сотен миллионов, то перед этим Офис президента сократил расходы на 273 млн. А все возражения на эту тему являются популизмом.

Степанову нужно 100 млрд, но Офис президента увеличили на 100 млн. Ой, зрада. А нет зрады. Есть просто манипуляция, и поэтому я призываю не манипулировать этими цифрами. Депутаты манипулируют, но потом это все равно нам надо объяснять — почему там одни цифры, а не другие, — заявил министр финансов.

Марченко рассказал, что расходы на Офис Зеленского подняли из-за увеличения зарплаты во всей системе.

Есть проблема еще в том, что им пять лет все боялись поднимать заработные платы, так как это непопулярно. Ермак написал, что они ожидали уменьшения расходов на Офис президента, но удивились, почему правительство этого не сделало. Когда идет противопоставление медики и зарплата в ОП, это не соразмерно, понимаете? Это просто манипуляция фактами и цифрами, — добавил он.

Напомним, ранее мы сообщали, что бюджет на 2021 год приняли 15 декабря. Согласно принятому бюджета, расходы на содержание Офиса президента вырастут на 39%, Офиса генпрокурора — на 46%, Государственного бюро расследований (ГБР) — на 67%. На фискальную службу, которую планируют ликвидировать, планируют потратить 13,2 млрд грн — это на 42% больше, чем в прошлом году.