Збільшення видатків на офіс Зеленського пояснили у Мінфіні

Марченко. Фото: Громадське

https://racurs.ua/ua/n148069-zbilshennya-vydatkiv-na-ofis-zelenskogo-poyasnyly-u-minfini.html

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Бюджет на 2021 рік передбачає збільшення видатків на Офіс президента на 33%. Чому депутати проголосували за таке рішення, і не направили гроші на медицину, пояснив міністр фінансів Сергій Марченко.

За його словами, обсяг цифр, які були збільшені, не співставні з тими потребами про які йде мова. Про це він розповів у інтерв’ю «Суспільному».

Марченко розповів, що якщо фінансування Офісу президента збільшили на кілька сотень мільйонів, то перед цим Офіс президента скоротив видатки на 273 млн. А усі заперечення на цю тему є популізмом.

Степанову потрібно 100 млрд, але на Офіс президента збільшили на 100 млн. Ой, зрада. Немає зради. Є просто маніпуляція, і тому я закликаю не маніпулювати цими цифрами. Депутати маніпулюють, але потім це все одно нам треба пояснювати — чому там одні цифри, чому інші, — заявив міністр фінансів.



Марченко розповів, що видатки на Офіс Зеленського підняли через збільшення зарплатні у всій системі.

Є проблема ще в тому, що їм п’ять років всі боялися підіймати заробітні плати, тому що це непопулярно. Єрмак написав, що вони очікували зменшення видатку на Офіс президента, але здивувалися, чому уряд цього не зробив. Єдине питання, що коли йде протиставлення медики і зарплата в ОП, а це ж не співрозмірні речі, ви розумієте? Це просто маніпуляція фактами і цифрами, — додав він.