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Ракурс
На Марсі знайшли дивовижний кратер з льодом, фото:

На Марсі виявили фігуру «різдвяного янгола» з льоду (ФОТО)

21 гру 2020, 13:43
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На Марсі виявили об'єкт, схожий на зображення різдвяного янгола.

Фото зробила автоматична міжпланетна станція Європейського космічного агентства (ESA) Mars Express. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Ця ефектна сцена розташована у південній полярній області Марса. Там зараз літо і запаси льоду в полярній шапці перебувають на мінімальному рівні.

Полюс Марса вкритий крижаною шапкою, товщина якої становить 1,5 км, а діаметр — близько 400 км. Об'єм полярної шапки складає 1,6 млн куб. км, проте лише 12% з цього є водою, решта — це «сухий лід» (твердий вуглекислий газ).

Взимку «сухий лід» замерзає з атмосфери, а з потеплінням — сублімується (перетворюється з твердої речовини на газ). Один з таких процесів і призвів до формування значної частини цього «зображення янгола».

А от одні з найбільш характерних рис ангела — його ореол та «голова» утворені ударним кратером, котрий виник в результаті падіння на Марс метеорита.

На Марсі знайшли дивовижний кратер з льодом, фото: ESA

На Марсі знайшли дивовижний кратер з льодом, фото: ESA


На Марсі знайшли дивовижний кратер з льодом, фото: ESA

Нагадаємо, NASA виявило на Марсі загадковий отвір.


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