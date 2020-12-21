На Марсі знайшли дивовижний кратер з льодом, фото:

https://racurs.ua/ua/n148068-na-marsi-vyyavyly-figuru-rizdvyanogo-yangola-z-lodu-foto.html

Ракурс

На Марсі виявили об'єкт, схожий на зображення різдвяного янгола.

Фото зробила автоматична міжпланетна станція Європейського космічного агентства (ESA) Mars Express. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Ця ефектна сцена розташована у південній полярній області Марса. Там зараз літо і запаси льоду в полярній шапці перебувають на мінімальному рівні.

Полюс Марса вкритий крижаною шапкою, товщина якої становить 1,5 км, а діаметр — близько 400 км. Об'єм полярної шапки складає 1,6 млн куб. км, проте лише 12% з цього є водою, решта — це «сухий лід» (твердий вуглекислий газ).

Взимку «сухий лід» замерзає з атмосфери, а з потеплінням — сублімується (перетворюється з твердої речовини на газ). Один з таких процесів і призвів до формування значної частини цього «зображення янгола».

А от одні з найбільш характерних рис ангела — його ореол та «голова» утворені ударним кратером, котрий виник в результаті падіння на Марс метеорита.

Нагадаємо, NASA виявило на Марсі загадковий отвір.